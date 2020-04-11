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      На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитники

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      Состояние раненых украинцев – удовлетворительное / РБК-Украина

      Оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Новотошковского 11 апреля. Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

      Раненых военных госпитализировали, их состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

      К теме В 2020 году на Донбассе погибли 44 военных: поименный список

      Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
      – рассказали в штабе ООС.

      Украинские подразделения дали российским вооруженным формированиям адекватный ответ. Потери противника уточняются.

      Обратите внимание! В течение суток 10 апреля вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. Украинские подразделения уничтожили одного и ранили двух наемников.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Луганска Украина – Россия Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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