На Донбассе российские наемники устроили обстрел: ранены украинские защитники

Оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Новотошковского 11 апреля. Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Раненых военных госпитализировали, их состояние оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– рассказали в штабе ООС.

Украинские подразделения дали российским вооруженным формированиям адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Обратите внимание! В течение суток 10 апреля вооруженные формирования России 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения. Украинские подразделения уничтожили одного и ранили двух наемников.