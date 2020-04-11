Украинские военные отомстили за раненого собрата: оккупанты понесли потери

В течение суток 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения, зато наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

Оккупанты обстреляли наши позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Семь нарушений режима "тишины" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку:

Красногоровки;

Гнутово;

Тарамчука;

Авдеевки;

Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 8 обстрелов поблизости

Новозвановки;

Новоалександровки;

Орехово;

Новотошковского;

Луганского;

Крымского.

В результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Однако такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались.

По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 44 военных. Поименный список героев – здесь.