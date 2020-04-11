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      Украинские военные отомстили за раненого собрата: оккупанты понесли потери

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      Как прошли сутки на Донбассе / 24 канал

      В течение суток 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения, зато наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

      Оккупанты обстреляли наши позиции с запрещенного минскими соглашениями оружия, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Семь нарушений режима "тишины" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку:

      • Красногоровки;
      • Гнутово;
      • Тарамчука;
      • Авдеевки;
      • Опытного.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 8 обстрелов поблизости

      • Новозвановки;
      • Новоалександровки;
      • Орехово;
      • Новотошковского;
      • Луганского;
      • Крымского.

      В результате вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Однако такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались.

      По данным разведки Объединенных сил, 10 апреля наши подразделения уничтожили одного и ранили двух российских наемников.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 44 военных. Поименный список героев – здесь.

      окупований донбас війна схід мапа
      Карта оккупированных территорий / 24 канал
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Украина – Россия Операция Объединенных сил
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