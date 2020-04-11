Українські військові помстились за пораненого побратима: окупанти зазнали втрат

Упродовж доби 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український воїн отримав поранення, натомість наші підрозділи знищили одного та поранили двох російських найманців.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Сім порушень режиму "тиші" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік:

Красногорівки;

Гнутового;

Тарамчука;

Авдіївки;

Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили 8 обстрілів поблизу:

Новозванівки;

Новоолександрівки;

Оріхового;

Новотошківського;

Луганського;

Кримського.

Унаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил. Однак такі дії російських окупантів безкарними не залишилися.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного та поранили двох російських найманців.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 44 військових. Поіменний список героїв – тут.