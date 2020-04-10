Поки ми захищаємо країну тут, захистіть наш рідних там, – військові Донеччини підтримали медиків
Військовослужбовці Донецього прикордонного загону висловили підтримку українським медикам, які щодня борються за життя людей через епідемію коронавірусу.
З окопів Донеччини прикордонники записали відеозвернення, яке опублікувала пресслужба МВС у твітері.
Раніше Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус
Перебуваючи на передовій, хочемо передати слова підтримки нашим медикам, які теж зараз на передовій,
– сказали прикордонники.
Військові наголосили, що робота медиків не менш важлива, аніж їхня. "Поки ми захищаємо нашу країну тут, захистіть наших рідних там", – звернулися військові.
Прикордонники Донеччини звернулися до медиків: дивіться відео
Що відомо про коронавірус в Україні
- Станом на 10 квітня МОЗ підтвердило 2203 випадки захворювання, 69 людей померли, 61 особа одужала.
- Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня. Водночас обмежувальні заходи можуть продовжити до травня.
- Українцям не можна перебувати у громадських місцях без маски, заборонено гуляти у зонах відпочинку, переміщуватися групою понад 2 осіб. Закриті усі кафе, ресторани та інші громадські місця, окрім продуктових магазинів та аптек.
- Влада наполегливо рекомендує залишатися вдома.
Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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