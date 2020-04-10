Поки ми захищаємо країну тут, захистіть наш рідних там, – військові Донеччини підтримали медиків

Військовослужбовці Донецього прикордонного загону висловили підтримку українським медикам, які щодня борються за життя людей через епідемію коронавірусу.

З окопів Донеччини прикордонники записали відеозвернення, яке опублікувала пресслужба МВС у твітері.

Раніше Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус

Перебуваючи на передовій, хочемо передати слова підтримки нашим медикам, які теж зараз на передовій,

– сказали прикордонники.

Військові наголосили, що робота медиків не менш важлива, аніж їхня. "Поки ми захищаємо нашу країну тут, захистіть наших рідних там", – звернулися військові.

Прикордонники Донеччини звернулися до медиків: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на 10 квітня МОЗ підтвердило 2203 випадки захворювання, 69 людей померли, 61 особа одужала.

Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня. Водночас обмежувальні заходи можуть продовжити до травня.

Українцям не можна перебувати у громадських місцях без маски, заборонено гуляти у зонах відпочинку, переміщуватися групою понад 2 осіб. Закриті усі кафе, ресторани та інші громадські місця, окрім продуктових магазинів та аптек.

Влада наполегливо рекомендує залишатися вдома.



Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу