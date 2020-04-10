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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Поки ми захищаємо країну тут, захистіть наш рідних там, – військові Донеччини підтримали медиків

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      Прикордонники звернулися до медиків / Скриншот з відео

      Військовослужбовці Донецього прикордонного загону висловили підтримку українським медикам, які щодня борються за життя людей через епідемію коронавірусу.

      З окопів Донеччини прикордонники записали відеозвернення, яке опублікувала пресслужба МВС у твітері.

      Раніше Ми залишаємося тут заради вас, – медики звернулися до українців через коронавірус

      Перебуваючи на передовій, хочемо передати слова підтримки нашим медикам, які теж зараз на передовій,
      – сказали прикордонники.

      Військові наголосили, що робота медиків не менш важлива, аніж їхня. "Поки ми захищаємо нашу країну тут, захистіть наших рідних там", – звернулися військові.

      Прикордонники Донеччини звернулися до медиків: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус в Україні

      • Станом на 10 квітня МОЗ підтвердило 2203 випадки захворювання, 69 людей померли, 61 особа одужала.
      • Уряд посилив та продовжив карантин до 24 квітня. Водночас обмежувальні заходи можуть продовжити до травня.
      • Українцям не можна перебувати у громадських місцях без маски, заборонено гуляти у зонах відпочинку, переміщуватися групою понад 2 осіб. Закриті усі кафе, ресторани та інші громадські місця, окрім продуктових магазинів та аптек.
      • Влада наполегливо рекомендує залишатися вдома.

      карантин обмеження заборона україна коронавірус
      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Держприкордонслужба
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