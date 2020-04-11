На Донбасі російські найманці влаштували обстріл: поранені українські захисники
Окупанти обстріляли українські позиції у районі Новотошківського 11 квітня. Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.
Поранених військових госпіталізували, їхній стан оцінюють, як задовільний. Про це інформує пресслужба Операції Об’єднаних сил у фейсбуці.
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Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
– розповіли у штабі ООС.
Українські підрозділи дали російським збройним формуванням адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Зверніть увагу! Упродовж доби 10 квітня збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український воїн отримав поранення. Українські підрозділи знищили одного та поранили двох найманців.
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