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      На Донбасі російські найманці влаштували обстріл: поранені українські захисники

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      Стан поранених українців – задовільний / РБК-Україна

      Окупанти обстріляли українські позиції у районі Новотошківського 11 квітня. Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

      Поранених військових госпіталізували, їхній стан оцінюють, як задовільний. Про це інформує пресслужба Операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

      До теми У 2020 році на Донбасі загинули 44 військові: поіменний список

      Противник вів вогонь із мінометів 120 калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
      – розповіли у штабі ООС.

      Українські підрозділи дали російським збройним формуванням адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

      Зверніть увагу! Упродовж доби 10 квітня збройні формування Росії 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український воїн отримав поранення. Українські підрозділи знищили одного та поранили двох найманців.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини Луганська Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
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