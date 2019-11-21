На Донбассе снова раненые: трое военных получили травмы вследствие обстрелов боевиков

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

К теме: Боевики одним выстрелом ранили 6 украинских бойцов: детали

2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР":

– неподалеку от Шумив – из противотанкового ракетного комплекса;

– возле Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

– возле Водяного – из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;

– неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

Это интересно: Учения и перемещение техники ночью, – разведка о действиях боевиков в районах разведения

Отметим, что вчера в результате вражеских обстрелов сразу 7 украинских бойцов получили ранения. Из них шестеро – бойцы быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые были ранены из гранатомета. Граната попала в траншею, по которой те передвигались.

Обстрел произошел под Горловкой под селом Зайцево.

Бойцы получили в основном ранения в ноги. Угрозы их жизням нет, а конечности были сохранены благодаря тому, что бойцов удалось вовремя эвакуировать и оказать им соответствующую медицинскую помощь.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

