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      На Донбассе снова раненые: трое военных получили травмы вследствие обстрелов боевиков

      37 Читати новину українською
      Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных / ukrinform.ua

      На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

      Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

      К теме: Боевики одним выстрелом ранили 6 украинских бойцов: детали

      2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР":

      – неподалеку от Шумив – из противотанкового ракетного комплекса;

      – возле Кондрашовки-Новой – из подствольных гранатометов.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник также совершил 2 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

      – возле Водяного – из пушек БМП-1 и автоматических гранатометов;

      – неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

      Это интересно: Учения и перемещение техники ночью, – разведка о действиях боевиков в районах разведения

      Отметим, что вчера в результате вражеских обстрелов сразу 7 украинских бойцов получили ранения. Из них шестеро – бойцы быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, которые были ранены из гранатомета. Граната попала в траншею, по которой те передвигались.

      Обстрел произошел под Горловкой под селом Зайцево.

      Бойцы получили в основном ранения в ноги. Угрозы их жизням нет, а конечности были сохранены благодаря тому, что бойцов удалось вовремя эвакуировать и оказать им соответствующую медицинскую помощь.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала
       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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