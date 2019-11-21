На Донбасі знову поранені: троє військових отримали травми внаслідок обстрілів бойовиків

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

До теми: Бойовики одним пострілом поранили 6 українських бійців: деталі

2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

– неподалік Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;

– біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник також здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

– біля Водяного – з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів;

– неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

Це цікаво: Навчання та переміщення техніки вночі, – розвідка про дії бойовиків в районах розведення

Відзначимо, що вчора внаслідок ворожих обстрілів одразу 7 українських бійців отримали поранення. З них шестеро – бійці швидкого реагування Національної гвардії України, яких було поранено з гранатомету у траншею, якою ті пересувалися.

Осбтріл відбувся під Горлівкою під селом Зайцевим.

Бійці отримали в основному поранення у ноги. Загрози їх життям немає, а кінцівки були збережені завдяки тому, що бійців вдалося вчасно евакуювати і надати їм відповідну медичну допомогу.



Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

