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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
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      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      На Донбасі знову поранені: троє військових отримали травми внаслідок обстрілів бойовиків

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      Бойовики продовжують обстріли позицій українських військових / ukrinform.ua

      Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

      Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ із ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

      До теми: Бойовики одним пострілом поранили 6 українських бійців: деталі

      2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

      – неподалік Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;

      – біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник також здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

      – біля Водяного – з гармат БМП-1 та автоматичних гранатометів;

      – неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.

      Це цікаво: Навчання та переміщення техніки вночі, – розвідка про дії бойовиків в районах розведення

      Відзначимо, що вчора внаслідок ворожих обстрілів одразу 7 українських бійців отримали поранення. З них шестеро – бійці швидкого реагування Національної гвардії України, яких було поранено з гранатомету у траншею, якою ті пересувалися.

      Осбтріл відбувся під Горлівкою під селом Зайцевим.

      Бійці отримали в основному поранення у ноги. Загрози їх життям немає, а кінцівки були збережені завдяки тому, що бійців вдалося вчасно евакуювати і надати їм відповідну медичну допомогу.


      Карта окупованих територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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