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      На Донбассе стало меньше обстрелов, но боевики применили запрещенное оружие

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      Боевики устроили обстрел из 120-миллиметровых минометов, запрещенных минскими соглашениями / dnr-hotline.ru

      Пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных в течение 11 января на Донбассе. Били оккупанты из запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 120 миллиметров, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Из 120-миллиметрового миномета боевики выпустили 3 мины по позиции украинских бойцов рядом с Красногоровкой, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Также противник трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи Песков.

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      К счастью, никто из украинских военных в течение 11 января не погиб и не был ранен.

      От начала суток 12 января российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, из миномета калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 7 мин по украинским позициям вблизи Новотошковского. Потерь нет.


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      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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