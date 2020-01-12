На Донбассе стало меньше обстрелов, но боевики применили запрещенное оружие

Пророссийские боевики 4 раза обстреляли позиции украинских военных в течение 11 января на Донбассе. Били оккупанты из запрещенного минскими соглашениями миномета калибра 120 миллиметров, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Из 120-миллиметрового миномета боевики выпустили 3 мины по позиции украинских бойцов рядом с Красногоровкой, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Также противник трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи Песков.

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К счастью, никто из украинских военных в течение 11 января не погиб и не был ранен.

От начала суток 12 января российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. Так, из миномета калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 7 мин по украинским позициям вблизи Новотошковского. Потерь нет.