09:15
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      На Донбасі поменшало обстрілів, але бойовики застосували заборонену зброю

      590 Читать новость на русском
      Бойовики влаштували обстріл зі 120-міліметрових мінометів, заборонених мінськими угодами / dnr-hotline.ru

      Проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових протягом 11 січня на Донбасі. Гатили окупанти із забороненого мінськими угодами міномета калібру 120 міліметрів, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Зі 120-міліметрового міномета бойовики випустили 3 міни по позиції українських бійців поруч з Красногорівкою, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Також тричі противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків.

      Читайте також: Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській

      На щастя, ніхто з українських військових протягом 11 січня не загинув та не був поранений.

      Від початку доби 12 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Так, з міномета калібру 82 міліметри окупанти випустили 7 мін по українських позиціях поблизу Новотошківського. Втрат немає.


      мапа ОРДЛО Донбас окуповані території карта
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
      Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      сьогодні
      3848
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 64
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова
      Світлана Попова 637
      сьогодні , 02:25 Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Наталя Боднар 3843
      11 січня , 23:35 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 41932
      11 січня , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1458
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук