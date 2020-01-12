На Донбасі поменшало обстрілів, але бойовики застосували заборонену зброю

Проросійські бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових протягом 11 січня на Донбасі. Гатили окупанти із забороненого мінськими угодами міномета калібру 120 міліметрів, а також з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зі 120-міліметрового міномета бойовики випустили 3 міни по позиції українських бійців поруч з Красногорівкою, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил. Також тричі противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях українських захисників поблизу Пісків.

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На щастя, ніхто з українських військових протягом 11 січня не загинув та не був поранений.

Від початку доби 12 січня російські окупаційні війська 1 раз порушили режим припинення вогню. Так, з міномета калібру 82 міліметри окупанти випустили 7 мін по українських позиціях поблизу Новотошківського. Втрат немає.