На Донбассе "тишина" – ни одного обстрела от боевиков за сутки

В течение суток 10 марта на Донбассе сохранялась "тишина" – оккупанты ни разу не обстреляли украинские позиции. Украинские воины ситуацию контролируют.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения и придерживаются условий прекращения огня, отмечают в пресс-центре штаба ООС.

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"От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Отметим, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении с полуночи 8 марта режима перемирия на Донбассе.

Однако, нет гарантий, что оккупационные войска России будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирного населения региона. В частности, российская сторона отказалась от инициативы добавить инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня.

Сразу после введения режима тишины оккупанты его нарушили – прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил в районе Крымского.



Карта оккупированных территорий Донбасса