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      Оккупанты уже нарушили перемирие на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ

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      Оккупанты уже нарушили перемирие на Донбассе
      Оккупанты уже нарушили перемирие на Донбассе / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные войска уже нарушили режим тишины, который начал действовать с полуночи 8 марта. Боевики один раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил в районе Крымского.

      Оккупанты смогли соблюсти договоренности и не открывать огонь по украинским бойцам лишь до 10:00, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

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      С 10:20 в районе Крымского по направлению оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия,
      – рассказал Гуцуляк.

      К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет.

      В общем, за прошедший сутки 7 марта российский-оккупационные войска 18 раз прицельно обстреляли оборонительные позиций украинской армии. При этом враг 14 раз применял тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате обстрелов 5 военных ВСУ получили ранения, их состояние удовлетворительное.

      В ответ на провокации оккупационных войск РФ украинские военные применяли дежурные огневые средства, использование которых не запрещено минскими договоренностями.


      Карта оккупированных территорий Донбасса

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      Теги: Новости Украины Перемирие Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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