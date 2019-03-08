Оккупанты уже нарушили перемирие на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ
Российские оккупационные войска уже нарушили режим тишины, который начал действовать с полуночи 8 марта. Боевики один раз прицельно обстреляли позиции Вооруженных сил в районе Крымского.
Оккупанты смогли соблюсти договоренности и не открывать огонь по украинским бойцам лишь до 10:00, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.
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С 10:20 в районе Крымского по направлению оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия,
– рассказал Гуцуляк.
К счастью, боевых потерь среди украинских военных нет.
В общем, за прошедший сутки 7 марта российский-оккупационные войска 18 раз прицельно обстреляли оборонительные позиций украинской армии. При этом враг 14 раз применял тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате обстрелов 5 военных ВСУ получили ранения, их состояние удовлетворительное.
В ответ на провокации оккупационных войск РФ украинские военные применяли дежурные огневые средства, использование которых не запрещено минскими договоренностями.
Карта оккупированных территорий Донбасса