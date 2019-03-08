Окупанти вже порушили перемир'я на Донбасі та обстріляли позиції ЗСУ
Російські окупаційні війська вже порушили режим тиші, що почав діяти з опівночі 8 березня. Бойовики один раз прицільно обстріляли позиції Збройних сил в районі Кримського.
Окупанти змогли дотриматися домовленостей і не відкривати вогонь по українських бійцях лише близько 10 годин, повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
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З 10:20 в районі Кримського з напрямку окупованої Сентянівки ворог вів нетривалий обстріл зі стрілецької зброї,
– розповів Гуцуляк.
На щастя, бойових втрат серед українських військових немає.
Загалом, протягом минулої доби 7 березня російсько-окупаційні війська 18 разів прицільно обстріляли оборонні позицій української армії. При цьому ворог 14 разів застосовував важке озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок обстрілів 5 військових ЗСУ отримали поранення, їх стан задовільний.
У відповідь на провокації окупаційних військ РФ українські військові застосовували чергові вогневі засоби, використання яких не заборонено Мінськими домовленостями.
Карта окупованих територій Донбас