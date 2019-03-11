На Донбасі "тиша" – жодного обстрілу від бойовиків за добу

Впродовж доби 10 березня на Донбасі зберігалася "тиша" – окупанти жодного разу не обстріляли українські позиції. Українські воїни ситуацію контролюють.

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення та дотримуються при цьому умов припинення вогню, наголошують у прес-центрі штабу ООС.

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"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – йдеться у повідомлені.

Зазначимо, підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи домовилася про введення з півночі 8 березня режиму перемир'я на Донбасі.

Проте, немає гарантій, що окупаційні війська Росії будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону. Зокрема, російська сторона відмовилась від ініціативи додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню.

Відразу після запровадження режиму тиші окупанти його порушили – прицільно обстріляли позиції Збройних сил в районі Кримського.



Карта окупованих територій Донбасу