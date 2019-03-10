22:00
10 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Скільки людей звільнили з ворожого полону від початку війни: відповідь СБУ

      83 Читать новость на русском
      73 полонені українці повернулися додому 27 грудня 2017 року
      73 полонені українці повернулися додому 27 грудня 2017 року / "Радіо Свобода"

      Від початку російської агресії проти України на Донбасі з полону проросійських бойовиків звільнили 3 тисячі 233 людини.

      Про це повідомив Антитерористичний центр СБУ у відповідь на запит журналістів "Новостей Донбасса", які функціонують за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

      Читайте також: Як голосуватимуть військові на передовій: пояснення командувача ООС

      3233 людини звільнили з ворожого полону – саме про таку кількість свідчить реєстр військовослужбовців та цивільних осіб, яких протиправно позбавили свободи, або які пропали безвісти на території АТО (тепер – ООС), починаючи з 7 квітня 2014 року. 

      Скільки українців ув'язнені в Росії або проросійськими бойовиками?

      – Відомо, що станом на 18 лютого 2019 року в полоні на Донбасі перебуває 41 український військовослужбовець.
      – У Росії та в окупованому Росією Криму за проукраїнську позицію арештували 88 осіб, з яких звільнили тільки 14.
      – 24 українських моряки захоплені під час конфлікту у Керченській протоці у 2019 році.
      – Близько 500 осіб вважаються зниклими безвісти.

      Найбільш резонансними в Україні та світі стали затримання та "суди" над громадськими активістами Володимиром Балухом та Олександром Кольченком, журналістами Станіславом Клихом та Романом Сущенком, режисером Олегом Сенцовим, викраденим на території Білорусі 19-річним Павлом Грибом та багатьма іншими.

      Росія не реагує на вимоги світової спільноти звільнити несправедливо засуджених чи затриманих українців.

      blog_ava
      48-річна Наомі Кемпбелл в розкішній сукні та з 25-річним бойфрендом відвідала світський захід
      сьогодні
      4502
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 22:00 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Кандидати на першу леді чи джентельмена та поверення терористки Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2
      Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      сьогодні , 20:11 Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону
      2522
      Найсмішніші меми тижня: квітковий ажіотаж на 8 березня і фейл Медведєва
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: квітковий ажіотаж на 8 березня і фейл Медведєва
      2087
      Заяви кандидатів про Крим та Донбас і як жінки-військові дають відсіч ворогу – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Заяви кандидатів про Крим та Донбас і як жінки-військові дають відсіч ворогу – топ-5 відео тижня
      349
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук