Скільки людей звільнили з ворожого полону від початку війни: відповідь СБУ

Від початку російської агресії проти України на Донбасі з полону проросійських бойовиків звільнили 3 тисячі 233 людини.

Про це повідомив Антитерористичний центр СБУ у відповідь на запит журналістів "Новостей Донбасса", які функціонують за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

Читайте також: Як голосуватимуть військові на передовій: пояснення командувача ООС

3233 людини звільнили з ворожого полону – саме про таку кількість свідчить реєстр військовослужбовців та цивільних осіб, яких протиправно позбавили свободи, або які пропали безвісти на території АТО (тепер – ООС), починаючи з 7 квітня 2014 року.

Скільки українців ув'язнені в Росії або проросійськими бойовиками?

– Відомо, що станом на 18 лютого 2019 року в полоні на Донбасі перебуває 41 український військовослужбовець.

– У Росії та в окупованому Росією Криму за проукраїнську позицію арештували 88 осіб, з яких звільнили тільки 14.

– 24 українських моряки захоплені під час конфлікту у Керченській протоці у 2019 році.

– Близько 500 осіб вважаються зниклими безвісти.

Найбільш резонансними в Україні та світі стали затримання та "суди" над громадськими активістами Володимиром Балухом та Олександром Кольченком, журналістами Станіславом Клихом та Романом Сущенком, режисером Олегом Сенцовим, викраденим на території Білорусі 19-річним Павлом Грибом та багатьма іншими.

Росія не реагує на вимоги світової спільноти звільнити несправедливо засуджених чи затриманих українців.