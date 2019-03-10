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      Сколько человек освободили из вражеского плена с начала войны: ответ СБУ

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      73 пленные украинцы вернулись домой 27 декабря 2017 года
      73 пленные украинцы вернулись домой 27 декабря 2017 года / "Радио Свобода"

      С начала российской агрессии против Украины на Донбассе из плена пророссийских боевиков освободили 3 тысячи 233 человека.

      Об этом сообщил Антитеррористический центр СБУ в ответ на запрос журналистов "Новостей Донбасса", которые функционируют при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

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      3233 человека освободили из вражеского плена – именно о таком количестве свидетельствует реестр военнослужащих и гражданских лиц, которых незаконно лишили свободы, или которые пропали без вести на территории АТО (теперь – ООС), начиная с 7 апреля 2014 года.

      Сколько украинцев заключены в России или пророссийскими боевиками?

      – Известно, что по состоянию на 18 февраля 2019 года в плену на Донбассе находится 41 украинский военнослужащий.
      – В России и в оккупированном Россией Крыму за проукраинскую позицию арестовали 88 человек, из которых освободили только 14.
      – 24 украинских моряка захвачены во время конфликта в Керченском проливе в 2019 году.
      – Около 500 человек считаются пропавшими без вести.

      Наиболее резонансными в Украине и мире стали задержания и суды над общественными активистами Владимиром Балухом и Александром Кольченко, журналистами Станиславом Клихом и Романом Сущенко, режиссером Олегом Сенцовим, похищенным на территории Беларуси 19-летним Павлом Грибом и многими другими.

      Россия не реагирует на требования мирового сообщества освободить несправедливо осужденных или задержанных украинцев.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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