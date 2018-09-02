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На Донбассе умер молодой защитник Украины: появилась информация и фото бойца

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На Донбассе умер военный Ярослав Биланинец
На Донбассе умер военный Ярослав Биланинец / Коллаж 24 Канала

29 августа в зоне боевых действий на Донбассе от болезни скончался 22-летний Ярослав Биланинец, что был родом из Закарпатской области.

Об этом сообщил Сергей Сердюк в Facebook.

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Отмечается, что военнослужащий также работал в правоохранительных органах.

29 августа в зоне проведения ООС вследствие болезни во время несения службы в городе Бахмут умер милиционер Биланинець Ярослав Леонидович, 22 года. Вечная память,
– говорится в заметке.

Парень родился в селе Верхний Студеный, Межгорского района, Закарпатской области.

 

Напомним, 1 сентября ситуация в районе проведения операции была в определенной степени стабильной и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Вследствие враждебных действий оккупантов погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.

Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Война на Донбассе Жертвы
Источник: 24 Канал
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