На Донбассе умер молодой защитник Украины: появилась информация и фото бойца
29 августа в зоне боевых действий на Донбассе от болезни скончался 22-летний Ярослав Биланинец, что был родом из Закарпатской области.
Об этом сообщил Сергей Сердюк в Facebook.
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Отмечается, что военнослужащий также работал в правоохранительных органах.
29 августа в зоне проведения ООС вследствие болезни во время несения службы в городе Бахмут умер милиционер Биланинець Ярослав Леонидович, 22 года. Вечная память,
– говорится в заметке.
Парень родился в селе Верхний Студеный, Межгорского района, Закарпатской области.
Напомним, 1 сентября ситуация в районе проведения операции была в определенной степени стабильной и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Вследствие враждебных действий оккупантов погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.