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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Донбассе уничтожен важный опорный пункт боевиков

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На Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков
На Донбассе уничтожен опорный пункт боевиков "Хозяюшка" / Соцсети

Воины Вооруженных Сил Украины сумели уничтожить опорный пункт пророссийских боевиков, из которого недавно была обстреляна Авдеевка Донецкой области. Произошло это благодаря точной корректировке с коптера.

Об этом сообщают волонтеры проекта "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что опорный пункт боевики именовали "Хозяюшка", поскольку так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

"Профессионально нарытые окопы, чуть правее – Донецкая фильтровальная станция. Напротив через дорогу начинается Авдеевский промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей. Предварительно огонь велся именно с "Хозяюшки", – говорится в посте.

Как подчеркивают волонтеры, с ответом наши защитники не замедлили.

"Задача выполнена, результат есть. Снаряды врага уничтожены и разрывались они еще долго, желание стрелять из минометов по гражданским исчезло надолго. И это все было достигнуто благодаря точной корректировки с коптера", – добавляют они.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Волонтеры Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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