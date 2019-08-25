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      На Донбассе военные Нацгвардии открыли огонь на блокпосту: в чем причина

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      На окраинах Мариуполя военные Нацгвардии открыли огонь по авто: его водитель хотел совершить прорыв
      На окраинах Мариуполя военные Нацгвардии открыли огонь по авто: его водитель хотел совершить прорыв / Пресс-служба Национальной гвардии

      На блокпосту на восточной окраине Мариуполя военнослужащие Национальной гвардии вынужденны были применить оружие. А все из-за того, что злоумышленник на машине попытался осуществить прорыв.

      По информации пресс-центра Объединенных сил, гвардейцы на блокпосту проверяли документы и с этой целью остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с водителем военные заметили, что от того слышен сильный запах алкоголя. А потом мужчина, несмотря на требования военного наряда, начал сопротивляться и попытался прорваться через блокпост.

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      Чтобы прекратить такие противоправные действия, сначала старший контрольного пункта предупредил злоумышленника, что вынужден будет применить оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, если тот не остановится. Но автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино и сбил шлагбаум. Следовательно, чтобы остановить машину, гвардейцы открыли огонь по колесам.

      В итоге мужчина, так называемый гражданин К., был задержан. Через некоторое время его передали полицейским из Мариуполя, которые прибыли на место инцидента. Также злоумышленнику предоставили домедицинскую помощь, поскольку тот получил травмы. О серьезности травм информации нет.

      Кроме нацгвардейцев и полиции, на месте работали следственно-оперативная группа и медики.

      Похожий случай недавно произошел на украинско-румынской границе. Здесь также водитель пытался прорваться и не реагировал на просьбы остановиться, а затем уже пограничники вынужденны были открыть огонь.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Нацгвардія Новости Мариуполя Операция Объединенных сил Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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