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      На Донбасі військові Нацгвардії відкрили вогонь на блокпосту: у чому причина

      1972 Читать новость на русском
      На околицях Маріуполя військові НАцгвардії відкрили вогонь по авто: його водій хотів здійснити прорив
      На околицях Маріуполя військові НАцгвардії відкрили вогонь по авто: його водій хотів здійснити прорив / Прес-служба Національної гвардії

      На блокпосту на східній околиці Маріуполя військовослужбовці Національної гвардії змушеними були застосувати зброю. А все через те, що зловмисник на машині спробував здійснити прорив.

      За інформацією прес-центру Об’єднаних сил, гвардійці на блокпосту перевіряли документи та з цією метою зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з водієм військові помітили, що від того чути сильний запах алкоголю. А потім чоловік, попри вимоги військового наряду, почав пручатися та спробував прорватися через блокпост.

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      Аби припинити такі протиправні дії, спершу старший контрольного пункту попередив зловмисника, що змушеним буде застосувати зброю, здійснивши попереджувальний постріл угору, якщо той не зупиниться. Але автомобіль продовжував рух в протилежному напрямку у бік населеного пункту Сопіно та збив шлагбаум. Відтак, щоб зупинити машину, гвардійці відкрили вогонь по колесах.

      У підсумку чоловіка, так званого громадянина К., було затримано. За деякий час його передали поліцейським із Маріуполя, що прибули на місце інциденту. Також зловмиснику надали домедичну допомогу, оскільки той зазнав травмування. Про серйозність травм інформації немає.

      Окрім нацгвардійців і поліції, на місці ще працювали слідчо-оперативна група та медики.

      Схожий випадок нещодавно стався на українсько-румунському кордоні. Тут також водій намагався прорватися та не реагував на прохання зупинитися, відтак вже прикордонники змушеними були відкрити вогонь.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Кримінальні новини Операція Об'єднаних сил Новини Маріуполя Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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