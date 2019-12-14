На Донбассе враг убил украинского военного

Россия игнорирует взятые на себя обязательства по стабильному прекращению огня, достигнутые на саммите "нормандской четверки". В течение суток 14 декабря враг 5 раз нарушал режим тишины, из-за обстрелов погиб украинский военный.

Противник обстреливал подразделения ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Об этом рассказали в пресс-центре Генштаба Вооруженных сил вечером 14 декабря. Активными были и вражеские снайперы.

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На востоке оккупанты совершили 3 обстрела Объединенных сил: возле Песков, Авдеевки и Павлополя. Еще дважды обстреливали на севере линии разграничения, неподалеку Новолуганского и возле Зайцево.

"Вследствие коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", – сообщил Генштаб.

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