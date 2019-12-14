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      На Донбасі ворог вбив українського військового

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      Війна на Донбасі забрала ще одне життя українського військового / Ілюстративне фото

      Росія ігнорує взяті на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню, досягнуті на саміті "нормандської четвірки". Упродовж доби 14 грудня ворог 5 разів порушував режим тиші, через обстріли загинув український військовий.

      Противник обстрілював підрозділи ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Про це розповіли у пресцентрі Генштабу Збройних сил увечері 14 грудня. Активними були й ворожі снайпери.

      Читайте також: Бойовики систематично порушують домовленість нормандського саміту про припинення вогню

      На сході окупанти здійснили 3 обстріли Об'єднаних сил: біля Пісків, Авдіївки та Павлополя. Ще двічі обстрілювали на півночі лінії розмежування, неподалік Новолуганського та біля Зайцевого.

      "Внаслідок підступних обстрілів противником загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один наш захисник отримав поранення", – повідомив Генштаб.

      До теми: Попри домовленості у Парижі, бойовики перешкоджають патрулям ОБСЄ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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