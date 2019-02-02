На Донбассе ВСУ задержали трех подозрительных лиц: фото

В пятницу, 1 февраля, возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности задержали трех подозрительных лиц, которые шли в зону охраны.

Неизвестных задержала очередная смена совместно с оперативным военным подразделением правопорядка, говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Читайте также: Украинец, который вступил в ряды "ДНР" проведет следующие 9,5 лет в тюрьме: фотодоказательство О событии сразу сообщили в Нацполицию и Службу безопасности Украины, а задержанных передали правоохранителям. За бдительность и оперативные действия во время охраны важных объектов состав дежурной смены и подразделение ВСП наградят. В Генштабе призвали украинцев немедленно сообщать правоохранительным органам о подозрительных людях возле военных объектов.