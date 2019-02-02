На Донбасі ЗСУ затримали трьох підозрілих осіб: фото

У п'ятницю, 1 лютого , поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у лісовій місцевості затримали трьох підозрілих осіб, які йшли до зони охорони.

Невідомих осіб затримала чергова зміна спільно з оперативним військовим підрозділом правопорядку, йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook. Читайте також: Українець, який вступив до лав "ДНР" проведе наступні 9,5 років у в'язниці: фотодоказ Про цю подію одразу повідомили Нацполіцію та Службу безпеки України, а затриманих передали правоохоронцям. За пильність та оперативні дії під час охорони важливих об’єктів склад чергової зміни та підрозділ ВСП нагородять. У Генштабі закликали українців негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих людей поблизу військових об'єктів.