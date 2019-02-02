На Донбасі ЗСУ затримали трьох підозрілих осіб: фото
У п'ятницю, 1 лютого , поблизу одного з арсеналів Збройних сил України у лісовій місцевості затримали трьох підозрілих осіб, які йшли до зони охорони.
Невідомих осіб затримала чергова зміна спільно з оперативним військовим підрозділом правопорядку, йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
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Про цю подію одразу повідомили Нацполіцію та Службу безпеки України, а затриманих передали правоохоронцям. За пильність та оперативні дії під час охорони важливих об’єктів склад чергової зміни та підрозділ ВСП нагородять.
У Генштабі закликали українців негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих людей поблизу військових об'єктів.
Джерело: 24 канал
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