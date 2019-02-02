Українець, який вступив до лав "ДНР" проведе наступні 9,5 років у в'язниці: фотодоказ

Проросійського бойовика терористичної організації "ДНР" засуджено до 9,5 років позбавлення волі. Чоловік уродженець та мешканець міста Горлівка, що на Донеччині.

Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області, повідомляють у прес-центрі Об’єднаних сил.

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У березні 2015 року уже засуджений чоловік добровільно вступив на військову службу до незаконного збройного формування "ДНР". Його зарахували на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу.

Він зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України в районі населеного пункту Зайцеве, Бахмутського району Донецької області,

– додали у прес-службі.



У чоловіка був військовий квиток так званої "ДНР"//Фото: прес-служба ООС

Уже в березні 2018 року учасника "ДНР" затримали з спорядженим набоями автоматом Калашнікова АК-74.



Так виглядає військовий квиток так званої "ДНР" ззовні//Фото: прес-служба ООС

Тож суд визнав винним чоловіка за участь у терористичній організації та за носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.



Так виглядає військовий квиток так званої "ДНР"//Фото: прес-служба ООС

Наступні 9,5 років засуджений проведе у в'язниці.