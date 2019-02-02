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      Українець, який вступив до лав "ДНР" проведе наступні 9,5 років у в'язниці: фотодоказ

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      Українець, який ступив до лав "ДНР" проведе наступні 9,5 років у в'язниці
      Українець, який ступив до лав "ДНР" проведе наступні 9,5 років у в'язниці / Фото з Facebook-сторінки ООС

      Проросійського бойовика терористичної організації "ДНР" засуджено до 9,5 років позбавлення волі. Чоловік уродженець та мешканець міста Горлівка, що на Донеччині.

      Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області, повідомляють у прес-центрі Об’єднаних сил.

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      У березні 2015 року уже засуджений чоловік добровільно вступив на військову службу до незаконного збройного формування "ДНР". Його зарахували на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу.

      Він зі зброєю у руках брав активну участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України в районі населеного пункту Зайцеве, Бахмутського району Донецької області,
      – додали у прес-службі.

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      У чоловіка був військовий квиток так званої "ДНР"//Фото: прес-служба ООС

      Уже в березні 2018 року учасника "ДНР" затримали з спорядженим набоями автоматом Калашнікова АК-74.

      днр ворог донецьк суд засудженний росія війна
      Так виглядає військовий квиток так званої "ДНР" ззовні//Фото: прес-служба ООС

      Тож суд визнав винним чоловіка за участь у терористичній організації та за носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

      війна днр ворог донецьк суд засудженний росія
      Так виглядає військовий квиток так званої "ДНР"//Фото: прес-служба ООС

      Наступні 9,5 років засуджений проведе у в'язниці.

       

      Теги: Новини України Новини Донецька Кримінальні новини Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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