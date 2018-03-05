На Донбассе вырос спрос на изучение украинского языка

Волонтеры отмечают, что на востоке Украины изучают язык через совместный труд. Бесплатные курсы работают в Константиновке, Счастье, Дружковке, Краматорске и Мариуполе.

Об этом рассказала Анастасия Розлуцкая, руководитель проекта "Є-мова!", руководитель проекта "Бесплатные курсы украинского языка" во время пресс-конференции в пресс-центре "Главком".

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В этих городах мы нашли волонтеров. В Краматорске большой запрос, там работают не только с детьми, но и с людьми с ограниченными возможностями. Координатор Оксана Воробьева нашла интересный подход – изучение украинского языка через совместную работу. Слушатели вместе делают вышивки. Во время вышивания они все общаются друг с другом. Также есть группа, которая делает маскировочные сетки. Во время изготовления маскировочной сетки изучается украинский язык,

– рассказала Анастасия Розлуцкая.

Задача курсов – помочь человеку перейти на украинский язык, то есть "развязать язык", создать комфортную среду. Курсы направлены в первую очередь на русскоязычных граждан Украины. По мнению волонтера, эти русскоязычные знают украинский язык, но боятся или не могут перейти на украинский.

Охотно пользуются курсами эмигранты и беженцы из Российской Федерации в Украине.

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"У нас также есть группы иностранцев. Например, в Киеве есть "Дом свободной России", основанный российскими эмигрантами. На их базе работают курсы по изучению украинского языка. Там учатся россияне и белорусы. То есть это группа, где люди начинают изучать абсолютно с нуля", – сказала Розлуцкая.

Однако, не во всех городах могут найти волонтеров, которые присоединились бы к пропаганде и координации бесплатных курсов.

В некоторых городах курсы закрылись. Например, в Одессе. Мы не нашли волонтеров. Закрылись также в Виннице, Житомире. В Тернополе нет больше курсов по той причине, что вынужденные переселенцы уже прошли курсы изучения украинского языка. Поэтому сейчас там есть только культурные проекты,

– резюмировала координатор Анастасия Розлуцкая.

Стоит отметить, что Черновицкий городской совет на своей внеочередной сессии ввел обязательное употребление украинского языка в сфере обслуживания. Так, депутаты одобрили проект решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой политике в городе Черновцы".