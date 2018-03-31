На Донбассе взорвался украинский боец: опубликованы фото и информация

Военнослужащий 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Виктор Максимов погиб при выполнении боевого задания на Донбассе.

30 марта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один украинский военный, еще четверо бойцов получили ранения.

Собратья на странице девяносто третьего ОМБр в Facebook сообщили, что в Донецкой области примерно в 13:00 в пятницу погиб солдат Виктор Максимов.

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В результате взрыва неизвестного устройства он получил ранения, не совместимые с жизнью. У военного осталась жена и маленькая дочь.

Днепровец Виктор Александрович Максимов родился 9 мая 1984 года. Принимал участие в антитеррористической операции с 2014 года. До войны работал в правоохранительных органах, имел высшее образование,

– пишут собратья.