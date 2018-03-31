На Донбасі підірвався український боєць: опубліковано фото та інформацію

Військовослужбовець 93-ої окремої гвардійської механізованої бригади Віктор Максимов загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

30 березня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один український військовий, ще четверо бійців зазнали поранень.

Побратими на сторінці 93-ої ОМБр у Facebook повідомили, що на Донеччині приблизно о 13:00 у п'ятницю загинув солдат Віктор Максимов.

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Внаслідок вибуху невідомого пристрою він отримав поранення, не сумісні з життям. У військового залишилась дружина та маленька дочка.

Дніпровець Віктор Олександрович Максимов народився 9 травня 1984 року. Брав участь у антитерористичній операції з 2014 року. До війни працював у правоохоронних органах, мав вищу освіту,

– пишуть побратими.