18:10
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донбасі підірвався український боєць: опубліковано фото та інформацію

491 Читать новость на русском
Загинув військовий ЗСУ Віктор Максимов
Загинув військовий ЗСУ Віктор Максимов / fakty.ictv.ua

Військовослужбовець 93-ої окремої гвардійської механізованої бригади Віктор Максимов загинув під час виконання бойового завдання на Донбасі.

30 березня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один український військовий, ще четверо бійців зазнали поранень.

Побратими на сторінці 93-ої ОМБр у Facebook повідомили, що на Донеччині приблизно о 13:00 у п'ятницю загинув солдат Віктор Максимов.

Читайте також: Проросійські терористи таємно стягують танки до лінії зіткнення

Внаслідок вибуху невідомого пристрою він отримав поранення, не сумісні з життям. У військового залишилась дружина та маленька дочка.

Дніпровець Віктор Олександрович Максимов народився 9 травня 1984 року. Брав участь у антитерористичній операції з 2014 року. До війни працював у правоохоронних органах, мав вищу освіту,
– пишуть побратими.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Новини Донецька Вибух Збройні Сили України АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук