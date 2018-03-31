18:10
31 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
8°C 2°C
  • неділя
    14°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    8°C 2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова російська ідеологія. Шальная Імпєратріца
Вєсті Кремля
23:53, 30 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, 30 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійські терористи таємно стягують танки до лінії зіткнення

742 Читать новость на русском
БМП-1 (ілюстрація)
БМП-1 (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

Проросійські терористи, використовуючи режим "великоднього перемир’я", продовжують приховано переміщати військову техніку та озброєння до лінії зіткнення.

Про це інформує речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

Читайте також: За тиждень поліції Донеччини здалися троє проросійських бойовиків

"Використовуючи режим перемир’я, бойовики окупаційних військ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджено факт розташування 14 танків, а у районі населеного пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1", – прокоментував Гуцуляк.

Він зазначив, що спостерігачі місії провели перевірку місць відведеної техніки. У результаті перевірки виявили відсутність 18 танків, 9 мінометів калібру 82 міліметрів та 15 одиниць протитанкових гармат МТ- 12.

За його даними, на Світлодарському напрямку зафіксували переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення у кількості 14 БМП та 6 одиниць тентових вантажівок.

До слова, бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир'я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Міністерство оборони України Тероризм
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук