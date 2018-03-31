Проросійські терористи таємно стягують танки до лінії зіткнення
Проросійські терористи, використовуючи режим "великоднього перемир’я", продовжують приховано переміщати військову техніку та озброєння до лінії зіткнення.
Про це інформує речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу.
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"Використовуючи режим перемир’я, бойовики окупаційних військ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у районах населених пунктів Чистякове, Олександрівка та Круглик спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджено факт розташування 14 танків, а у районі населеного пункту Золоте – 9 одиниць БМП-1", – прокоментував Гуцуляк.
Він зазначив, що спостерігачі місії провели перевірку місць відведеної техніки. У результаті перевірки виявили відсутність 18 танків, 9 мінометів калібру 82 міліметрів та 15 одиниць протитанкових гармат МТ- 12.
За його даними, на Світлодарському напрямку зафіксували переміщення техніки бойовиків до лінії зіткнення у кількості 14 БМП та 6 одиниць тентових вантажівок.
До слова, бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати "великоднє перемир'я" встановлене на лінії розмежування сторін з опівночі 30 березня. За минулу добу агресор здійснив 32 обстріли позицій українських захисників. Під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.