Пророссийские террористы тайно стягивают танки к линии соприкосновения

Пророссийские террористы, используя режим "пасхального перемирия", продолжают скрыто перемещать военную технику и вооружение к линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

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"Используя режим перемирия, боевики оккупационных войск продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в районах населенных пунктов Чистякова, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт расположения 14 танков, а в районе населенного пункта Золотое – 9 единиц БМП-1", – прокомментировал Гуцуляк.

Он отметил, что наблюдатели миссии провели проверку мест отведенной техники. В результате проверки обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов калибра 82 миллиметров и 15 единиц противотанковых пушек МТ 12.

По его данным, на Светлодарском направлении зафиксировали перемещения техники боевиков к линии соприкосновения в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков.

К слову, боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта. За минувшие сутки агрессор совершил 32 обстрела позиций украинских защитников. Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов – получили ранения.