На Донбассе зафиксировали 6 обстрелов украинских позиций

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение 7 февраля оккупационные войска 6 раз били по украинским позициям. Стреляли с запрещенного минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных Объединенных сил не было.

Российские наемники открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибров 82 и 120 миллиметров. Стреляли из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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Боевики открывали огонь вблизи:

Новомихайловки;

Васильевки;

Орехово;

Крымского;

Гладосового.

Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

С начала суток, 8 февраля, российские оккупационные войска выпустили 12 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров и 16 мин со 120-миллиметровых минометов. Стреляли в сторону Орехово. Потерь нет.

Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала