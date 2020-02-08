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      На Донбассе зафиксировали 6 обстрелов украинских позиций

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      Боевики 6 раз стреляли в сторону украинских позиций / ua.news

      Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение 7 февраля оккупационные войска 6 раз били по украинским позициям. Стреляли с запрещенного минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных Объединенных сил не было.

      Российские наемники открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов калибров 82 и 120 миллиметров. Стреляли из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

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      Боевики открывали огонь вблизи:

      • Новомихайловки;
      • Васильевки;
      • Орехово;
      • Крымского;
      • Гладосового.

      Вследствие вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

      С начала суток, 8 февраля, российские оккупационные войска выпустили 12 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров и 16 мин со 120-миллиметровых минометов. Стреляли в сторону Орехово. Потерь нет.

      Важно! С начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за вражеских обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      донбас
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Вооруженные силы Украины
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