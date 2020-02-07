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      Украинские военные предотвратили вероятный теракт на Донетчине: детали

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      Военные сорвали на Донбассе диверсию, которая могла привести к многочисленным жертвам / Штаб ООС

      Украинские военные нашли и обезвредили противотанковую гранату, которая была спрятана в кустах близ Славянска Донецкой области. Не исключено, что злоумышленники готовили теракт.

      Спецоперация по обезвреживанию оружия провели военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии Украины, сообщает штаб ООС в фейсбуке.

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      Военные рассказали, что реактивная противотанковая граната (РПГ-22 "Нетто") была спрятана в кустах возле трассы.

      Найденный боеприпас был в готовности для использования. На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по состоянию, его заложили недавно,
      – рассказал командир группы разминирования в ОТУ "Север".

      По его словам, трасса, вблизи которой нашли оружие, активно используется для грузовых и пассажирских перевозок. Кроме того, рядом расположен населенный пункт. Поэтому, если бы злоумышленникам удалось реализовать свой замысел и устроить диверсию – могли бы погибнуть много гражданских или военных лиц.


      Военные нашли замаскированное оружие возле Славянска / фото штаба ООС

      В штабе не сообщается, кто может быть причастен к установке оружия и организации вероятного теракта. Однако не исключено, что это дела подконтрольных России оккупантов, которые постоянно устраивают провокации на Донбассе.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Донецка СБУ Нацгвардія Оружие
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