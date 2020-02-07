Українські військові попередили ймовірний теракт на Донеччині: деталі

Українські військові найшли і знешкодили протитанкову гранату, що була захована у кущах поблизу Слов'янська на Донеччині. Не виключено, що зловмисники готували теракт.

Спецоперацію зі знешкодження зброї провели військові контррозвідники СБУ та зведена група розмінування Нацгвардії України, повідомляє штаб ООС у фейсбуці.

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Військові розповіли, що реактивна протитанкова граната (РПГ-22 "Нетто") була захована в кущах поблизу траси.

Знайдений боєприпас був у готовності для використання. На взведення та стрільбу із даного засобу ураження знадобилося б всього кілька секунд. Судячи зі стану, його заклали нещодавно,

– розповів командир групи розмінування в ОТУ "Північ".

За його словами, траса, поблизу якої знайшли зброю, активно використовується для вантажних та пасажирських перевезень. Окрім того, поруч розташований населений пункт. Тому, якби зловмисникам вдалося реалізувати свій задум і влаштувати диверсію – могли б загинути багато цивільних чи військових осіб.



Військові знайшли замасковану зброю біля Слов'янська / фото штабу ООС

У штабі не повідомляють, хто може бути причетний до становлення зброї та організації ймовірного теракту. Проте не виключено, що це справ підконтрольних Росії окупантів, які постійно влаштовують провокації на Донбасі.