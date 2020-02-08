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      На Донбасі зафіксували 6 обстрілів українських позицій, обійшлося без втрат

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      Бойовики 6 разів стріляли в сторону українських позицій / ua.news

      Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом 7 лютого окупаційні війська 6 разів гатили по українських позиціях. Стріляли із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Втрат серед військових Об’єднаних сил не було.

      Російські найманці відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. Стріляли з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

      Читайте також: Українські військові попередили ймовірний теракт на Донеччині: деталі

      Бойовики відкривали вогонь поблизу:

      • Новомихайлівки;
      • Василівки;
      • Оріхового;
      • Кримського;
      • Гладосового.

      Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

      Від початку доби, 8 лютого, російські окупаційні війська випустили 12 снарядів з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та 16 мін зі 120-міліметрових мінометів. Стріляли у сторону Оріхового. Втрат немає.

      Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      донбас
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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