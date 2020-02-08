На Донбасі зафіксували 6 обстрілів українських позицій, обійшлося без втрат

Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Протягом 7 лютого окупаційні війська 6 разів гатили по українських позиціях. Стріляли із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Втрат серед військових Об’єднаних сил не було.

Російські найманці відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. Стріляли з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Бойовики відкривали вогонь поблизу:

Новомихайлівки;

Василівки;

Оріхового;

Кримського;

Гладосового.

Внаслідок ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Від початку доби, 8 лютого, російські окупаційні війська випустили 12 снарядів з артилерійських систем калібру 122 міліметрів та 16 мін зі 120-міліметрових мінометів. Стріляли у сторону Оріхового. Втрат немає.

Важливо! З початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу