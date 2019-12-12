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      На Донбассе зафиксировали российские комплексы радиоэлектронной борьбы: фото

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      Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" / topwar.ru (иллюстративное фото)

      Новые фотодоказательства присутствия на Донбассе современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы опубликовали в сети. На кадрах зафиксированы Р-330Ж "Житель", модификация Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ».

      Эти российские станции радиоэлектронной борьбы в конце ноября – начале декабря зафиксировали и опубликовали в своих отчетах наблюдатели миссии ОБСЕ. Однако эта информация не привлекла должного внимания, возможно, из-за отсутствия визуальных доказательств, сообщает InformNapalm.

      Заявление штаба ООС: Россия не выполняет "нормандские" обязательства о прекращении огня на Донбассе

      Издание опубликовало уникальные фотоматериалы, подтверждающие данные миссии ОБСЕ о российских комплексах РЭБ на Донбассе:

      Російські станціх радіоелектронної боротьби на Донбасі росіяни на донбасі фотодоказ
      Скрытые под маскировочными сетками российские комплексы РЭБ на Донбассе / Фото миссии ОБСЕ

      Докази присутності Росії на Донбасі комплекси РЕБ Донбас фото
      Замаскированные российские комплексы РЭБ на Донбассе / Фото миссии ОБСЕ

      Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm также сравнили эти фото с указанными образцами российской техники. Они подтвердили, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были зафиксированы на Донбассе.

      Российские оккупационные силы пытались спрятать эти комплексы под маскировочными сетками, однако характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

      Для визуального сравнения приведенные слайды скомпоновали с другими известными фото указанных комплексов:

      російські військові на Донбасі російська техніка комплекси РЕБ ОРДЛО фото
      Фотосравнение замаскированных и нескрываемых российских комплексов РЭБ на Донбассе / Коллаж InformNapalm

      російська військова техніка на Донбасі фото докази
      Фотосравнение замаскированных и нескрываемых российских комплексов РЭБ на Донбассе / Коллаж InformNapalm

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины ОБСЕ Расследования Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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