На Донбассе зафиксировали российские комплексы радиоэлектронной борьбы: фото

Новые фотодоказательства присутствия на Донбассе современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы опубликовали в сети. На кадрах зафиксированы Р-330Ж "Житель", модификация Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ».

Эти российские станции радиоэлектронной борьбы в конце ноября – начале декабря зафиксировали и опубликовали в своих отчетах наблюдатели миссии ОБСЕ. Однако эта информация не привлекла должного внимания, возможно, из-за отсутствия визуальных доказательств, сообщает InformNapalm.

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Издание опубликовало уникальные фотоматериалы, подтверждающие данные миссии ОБСЕ о российских комплексах РЭБ на Донбассе:



Скрытые под маскировочными сетками российские комплексы РЭБ на Донбассе / Фото миссии ОБСЕ



Замаскированные российские комплексы РЭБ на Донбассе / Фото миссии ОБСЕ

Аналитики международного волонтерского сообщества InformNapalm также сравнили эти фото с указанными образцами российской техники. Они подтвердили, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были зафиксированы на Донбассе.

Российские оккупационные силы пытались спрятать эти комплексы под маскировочными сетками, однако характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Для визуального сравнения приведенные слайды скомпоновали с другими известными фото указанных комплексов:



Фотосравнение замаскированных и нескрываемых российских комплексов РЭБ на Донбассе / Коллаж InformNapalm



Фотосравнение замаскированных и нескрываемых российских комплексов РЭБ на Донбассе / Коллаж InformNapalm