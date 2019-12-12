На Донбасі зафіксували російські комплекси радіоелектронної боротьби: фото

Нові фотодокази присутності на Донбасі сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби опублікували в мережі. На кадрах зафіксовані Р-330Ж "Житель", модифікація Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ".

Ці російські станції радіоелектронної боротьби наприкінці листопада – початку грудня зафіксували та опублікували у своїх звітах спостерігачі місії ОБСЄ. Проте ця інформація не привернула належної уваги, можливо, через відсутність візуальних доказів, повідомляє InformNapalm.

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Тож видання опублікувало унікальні фотоматеріали, які підтверджують дані місії ОБСЄ про російські комплекси РЕБ на Донбасі:



Приховані під маскувальними сітками російські комплекси РЕБ на Донбасі / Фото місії ОБСЄ



Замасковані російські комплекси РЕБ на Донбасі / Фото місії ОБСЄ

Аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm також порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки. Вони підтвердили, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вкотре були зафіксовані на Донбасі.

Російські окупаційні сили намагалися заховати ці комплекси під маскувальними сітками, проте характерні елементи станцій все одно виказали їх перебування.

Для візуального порівняння наведені слайди скомпонували з іншими відомими фото вказаних комплексів:



Фотопорівняння замаскованих та неприхованих російських комплексів РЕБ на Донбасі / Колаж InformNapalm



Фотопорівняння замаскованих та неприхованих російських комплексів РЕБ на Донбасі / Колаж InformNapalm