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      На Донбасі зафіксували російські комплекси радіоелектронної боротьби: фото

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      Російський комплекс радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" / topwar.ru (ілюстартивне фото)

      Нові фотодокази присутності на Донбасі сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби опублікували в мережі. На кадрах зафіксовані Р-330Ж "Житель", модифікація Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ".

      Ці російські станції радіоелектронної боротьби наприкінці листопада – початку грудня зафіксували та опублікували у своїх звітах спостерігачі місії ОБСЄ. Проте ця інформація не привернула належної уваги, можливо, через відсутність візуальних доказів, повідомляє InformNapalm.

      Заява штабу ООС: Росія не виконує "нормандські" зобов’язання про припинення вогню на Донбасі

      Тож видання опублікувало унікальні фотоматеріали, які підтверджують дані місії ОБСЄ про російські комплекси РЕБ на Донбасі:

      Російські станціх радіоелектронної боротьби на Донбасі росіяни на донбасі фотодоказ
      Приховані під маскувальними сітками російські комплекси РЕБ на Донбасі / Фото місії ОБСЄ

      Докази присутності Росії на Донбасі комплекси РЕБ Донбас фото
      Замасковані російські комплекси РЕБ на Донбасі / Фото місії ОБСЄ

      Аналітики міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm також порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки. Вони підтвердили, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вкотре були зафіксовані на Донбасі.

      Російські окупаційні сили намагалися заховати ці комплекси під маскувальними сітками, проте характерні елементи станцій все одно виказали їх перебування.

      Для візуального порівняння наведені слайди скомпонували з іншими відомими фото вказаних комплексів:

      російські військові на Донбасі російська техніка комплекси РЕБ ОРДЛО фото
      Фотопорівняння замаскованих та неприхованих російських комплексів РЕБ на Донбасі / Колаж InformNapalm

      російська військова техніка на Донбасі фото докази
      Фотопорівняння замаскованих та неприхованих російських комплексів РЕБ на Донбасі / Колаж InformNapalm

      У "Слузі народу" відреагували на слова Путіна про "другу Сребреницю" на Донбасі
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Розслідування ОБСЄ
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