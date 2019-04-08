На Донбассе закрыли два пункта пропуска

На оккупированном Донбассе не работают два пропускных пункта – "Марьинка" и "Гнутово".

Причиной приостановки работы "Гнутово" является реконструкция, которая продлится до 9 апреля, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Реконструкцию должны были закончить еще 7 апреля, но работы продолжили.

Недавно на нулевом блокпосте КПВВ "Марьинка" снайпер пророссийских боевиков ранил военного. Именно из-за этого пункт временно закрыли.

Другие пункты пропуска, "Майорское", "Новотроицкое", "Станица Луганская", работают по графику.

К слову, в течение суток 7 апреля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное вооружение . Один украинский воин получил ранения, однако потери среди боевиков намного масштабнее.