На Донбассе "зашкварилы" боевика с позывным "Домовенок" фото

4 сентября на Донбассе был ликвидирован боевик Евгений Орленко с позывным "Домовенок". В августе бандиту исполнилось 24 года.

Соответствующую информацию и его фото обнародовал пользователь с ником Ukr_Che в своем Twitter.

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Как отмечает пользователь, родился Орленко 5 августа 1994 года.

"Прошел Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. "Зашкварен" 4 сентября 2018 года", – добавил он.

Напомним, недавно офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал новые фотографии и информацию о ликвидированных на Донбассе пророссийских боевиках. В частности, он сообщил о двух бойцах российских оккупационных войск Олеге Лимаре с позывным "Аптека" и Олеге Руде с позывным "Ягуар", погибших 12 и 13 августа соответственно.