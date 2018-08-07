На Донетчине и Луганщине планируют открыть три центра ДРАЦС "Open Space"

В ближайшее время в трех городах Донбасса: Мариуполе, Северодонецке и Краматорске, планируется открытие трех новых ДРАЦС "Open Space", которые будут предоставлять услуги для нужд местного населения по европейским стандартам.

Об этом сообщила начальник управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Ирина Дубиковская после церемонии открытия херсонского центра "Open Space".

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Ирина Дубиковская отметила, что следующими городами, в которых будут открыты новейшие центры регистрации актов гражданского состояния "Open Space", что работают по европейским стандартам, будут: Мариуполь, Северодонецк и Краматорск.

На областном уровне следующий такой центр будет открыт в городе Днепр.

Начальник управления государственной регистрации актов гражданского состояния сообщила, что до конца 2018 года центры "Open Space" будет открыт в 25 регионах Украины.