09:35
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Донеччині та Луганщині планують відкрити три центри ДРАЦС Open Space

203 Читать новость на русском
ДРАЦС Open Space найближчим часом запрацюють у Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську
ДРАЦС Open Space найближчим часом запрацюють у Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську / minjust.gov.ua

Найближчим часом у трьох містах Донбасу: Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську, планується відкриття трьох нових ДРАЦС Open Space, які надаватимуть послуги для потреб місцевого населення за європейськими стандартами.

Про це повідомила начальник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції Ірина Дубиківська після церемонії відкриття херсонського центру Open Space.

Читайте також: Мін'юст розпочав інформкампанію #СтопБулінг: основні поради батькам та дітям

Ірина Дубиківська зазначила, що наступними містами, в яких буде відкрито новітні центри реєстрації актів цивільного стану Open Space, що працюють за європейськими стандартами, будуть: Маріуполь, Сєверодонецьк та Краматорськ.

На обласному рівні наступний такий цент буде відкрито у Дніпрі.

Начальник управління державної реєстрації актів цивільного стану повідомила, що до кінця 2018 року центри Open Space буде відкрито у 25 регіонах України.

Теги: Новини України Міністерство юстиції Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 серпня: Костенко прибув в Україну, в італійській Болоньї стався потужний вибух
США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
сьогодні, 08:00 США сходят с ума: как "воставший из мертвых" Кеннеди поможет Трампу
Іван Яковина
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
6 серпня, 22:01 Синдром ноги коня Щорса, або Як Кличко заплутався в історії України
Михайло Поживанов
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Готівковий курс валют 2 серпня: долар продовжує впевнено дорожчати
 2 серпня , 19:34
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
"Динамо" – "Шахтар": Стало відомо, хто судитиме матч
 8 грудня 2016 , 09:42
Результати жеребкування 1-го попереднього етапу Кубка України сезону-2017/18
 30 червня 2017 , 11:35
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук