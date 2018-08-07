На Донеччині та Луганщині планують відкрити три центри ДРАЦС Open Space

Найближчим часом у трьох містах Донбасу: Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську, планується відкриття трьох нових ДРАЦС Open Space, які надаватимуть послуги для потреб місцевого населення за європейськими стандартами.

Про це повідомила начальник управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції Ірина Дубиківська після церемонії відкриття херсонського центру Open Space.

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Ірина Дубиківська зазначила, що наступними містами, в яких буде відкрито новітні центри реєстрації актів цивільного стану Open Space, що працюють за європейськими стандартами, будуть: Маріуполь, Сєверодонецьк та Краматорськ.

На обласному рівні наступний такий цент буде відкрито у Дніпрі.

Начальник управління державної реєстрації актів цивільного стану повідомила, що до кінця 2018 року центри Open Space буде відкрито у 25 регіонах України.