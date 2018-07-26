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На Донетчине милиционер отдал жизнь спасая ребенка на воде

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48-летний участковый утонул спасая свою дочь
48-летний участковый утонул спасая свою дочь / Фото из открытых источников

В Донецкой области во время отдыха утонул участковый офицер Миргородского отделения полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Донетчины.

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Отмечается, что 48-летний Олег Ковалев утонул спасая свою дочь, которую на матрасе отнесло далеко от берега.

Олег Ковалев посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет жизни. Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Олега Ковалева и скорбит вместе с ними,
– говорится в сообщении.

У офицера полиции остались жена и двое детей.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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