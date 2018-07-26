На Донеччині правоохоронець віддав життя рятуючи дитину на воді
У Донецькій області під час відпочинку потонув дільничний офіцер Миргородського відділення поліції.
Про це повідомили у прес-службі Поліції Донеччини.
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Зазначається, що 48-річний Олег Ковальов потонув рятуючи свою дочку, яку на матраці віднесло далеко від берега.
Олег Ковальов присвятив службі в органах внутрішніх справ 15 років життя. Керівництво та особовий склад поліції Донеччини висловлює щирі співчуття сім'ї Олега Ковальова і сумує разом з ними,
– йдеться у повідомленні.
У офіцера поліції залишилися дружина та двоє дітей.
Джерело: 24 Канал
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