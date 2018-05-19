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На Донетчине мужчина отправлял гранаты по почте

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На Донетчине мужчина отправлял гранаты по почте
На Донетчине мужчина отправлял гранаты по почте / Фото пресс-службы полиции

В Донецкой области в городе Волноваха мужчина пытался отправить в коробке из-под посуды гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами. Получить "посылку" должны были в городе Белая Церковь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Правоохранители во время несения службы в одном из отделений почты обратили внимание на мужчину, который странно себя вел и нервничал. Полицейские проверили его документы и осмотрели пакет, который он отправлял в Белую Церковь. В коробке из-под посуды были обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним,
– говорится в сообщении полиции.

38-летний местный житель пояснил, что месяц назад к нему подошли неизвестные и предложили заработать денег. Мужчине отдали пакет и попросили через некоторое время отправить на указанный адрес. За это, по его словам, он получил 300 гривен.

Правоохранители вовремя изъяли взрывоопасные предметы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Оружие
Источник: 24 Канал
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