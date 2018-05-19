На Донеччині чоловік відправляв гранати поштою

На Донеччині у місті Волноваха чоловік намагався відправити у коробці з-під посуду гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами. Отримати "посилку" мали у місті Біла Церква.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Правоохоронці під час несення служби в одному з відділень пошти звернули увагу на чоловіка, який дивно поводився та нервував. Поліцейські перевірили його документи та оглянули пакунок, який він відправляв до Білої Церкви. У коробці з-під посуду були виявлені гранати Ф-1 та РГД-5 і запали до них,

– йдеться у повідомленні поліції.

38-річний місцевий мешканець пояснив, що місяць тому до нього підійшли невідомі та запропонували заробити грошей. Чоловіку віддали пакунок та попросили через деякий час відправити на вказану адресу. За це, за його словами, він отримав 300 гривень.

Правоохоронці вчасно вилучили вибухонебезпечні предмети. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.