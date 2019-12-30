На Донетчине запустили поезда вблизи линии разграничения

30 декабря в Донецкой области отправился первый пригородный поезд на восстановленном участке Фенольная – Скотувата. Последний раз поезда ходили здесь еще в 2014 году

Всего на обновленном участке будут курсировать два пригородных электропоезда, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Прежде всего восстановили поврежденный обстрелом фасад здания вокзала Скотувата, систему отопления и внутреннюю отделку. Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, а также организовали систему видеонаблюдения.

Также на этом участке отремонтировано устройства сигнализации и связи.