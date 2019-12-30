На Донеччині запустили поїзди поблизу лінії розмежування

30 грудня в Донецькій області відправився перший приміський поїзд на відновленій ділянці Фенольна – Скотувата. Востаннє поїзди курсували тут ще в 2014 році

Всього на оновленій ділянці будуть курсувати дві пари приміських електропоїздів, повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Цікаво: Скільки українців зустрінуть Новий рік у поїздах: статистика Насамперед відновили пошкоджений обстрілом фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення і внутрішню обробку. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлений додатковий паркан, а також організували систему відеоспостереження.



Також на цій ділянці відремонтовано пристрої сигналізації та зв’язку.