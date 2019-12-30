На Донеччині запустили поїзди поблизу лінії розмежування
30 грудня в Донецькій області відправився перший приміський поїзд на відновленій ділянці Фенольна – Скотувата. Востаннє поїзди курсували тут ще в 2014 році
Всього на оновленій ділянці будуть курсувати дві пари приміських електропоїздів, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
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Насамперед відновили пошкоджений обстрілом фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення і внутрішню обробку. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлений додатковий паркан, а також організували систему відеоспостереження.
Також на цій ділянці відремонтовано пристрої сигналізації та зв’язку.
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