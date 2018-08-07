Тонны раздавленных арбузов на дороге: в Винницкой области произошло масштабное ДТП

Масштабная авария произошла в Винницкой области 7 августа, около 4 утра. Водитель фуры, груженой арбузами, не справился с управлением и врезался в грузовик, стоявший на обочине.

Та в свою очередь протаранила еще одну машину – тоже грузовик.

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Пассажир одной из машин погиб. По предварительной информации полиции, это был 48-летний гражданин Грузии. Чтобы достать тело погибшего иностранца, спасателям пришлось разрезать кабину грузовика, которую оторвало.



Масштабное ДТП в Винницкой области

Один из грузовиков был загружен арбузами, поэтому в результате ДТП дорога в пределах аварии покрыта тоннами раздавленных ягод. Одна из дорожных полос сейчас перекрыта.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

К слову, в Киеве египтянин на BMW убегал от своего преследователя на Lexus. Из-за маневров на дороге он совершил несколько аварийных ситуаций с двумя машинами, а затем врезался в припаркованное транспортное средство.