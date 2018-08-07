Тонни розчавлених кавунів на дорозі: на Вінниччині сталася масштабна ДТП

Масштабна аварія сталася на Вінниччині 7 серпня, близько 4 ранку. Водій фури, завантаженої кавунами, не впорався з керуванням і врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

Та своєю чергою протаранила ще одну автівку – теж вантажівку.

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Пасажир однієї з машин загинув. За попередньою інформацією поліції, це був 48-річний громадянин Грузії. Аби дістати тіло загиблого іноземця, рятувальникам довелося розрізати кабіну вантажівки, яку відірвало.



Масштабна ДТП на Вінниччині

Один з ваговозів був завантажений кавунами, тому в результаті ДТП дорога у межах аварії вкрита тоннами розчавлених ягід. Одна з дорожніх смуг наразі перекрита.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

До слова, у Києві єгиптянин на BMW втікав від свого переслідувача на Lexus. Через маневри на дорозі він здійснив декілька аварійних ситуацій із двома машинами, а потім врізався у припаркований транспортний засіб.