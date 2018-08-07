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На Житомирщині потяг переїхав 22-річного хлопця, який спав на колії

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На Житомирщині потяг переїхав 22-річного хлопця
На Житомирщині потяг переїхав 22-річного хлопця / zik.uа

У понеділок, 6 серпня, у Радомишльському районі потяг, що прямував з Києва до Львова, смертельно травмував 22-річного хлопця, який сидів на рейках, поклавши голову на коліна.

Про це йдеться на сайті поліції Житомирської області.

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Повідомлення до відділення поліції надійшло близько 4 ранку від чергової по станції "Ірша".

Машиніст помітив двох парубків, які сиділи (ніби спали) за 150-200 метрів на рейках. Один з них знаходився на його колії, інший – на суміжній. На гучний звуковий сигнал жоден не зреагував, у результаті чого і відбувся наїзд на людину,
– заявили у поліції.

Після екстреного гальмування потягу товариш загиблого прокинувся. Згодом він повідомив, що вони з товаришем йшли з міста Малина до села Тетерівка.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Наразі триває з’ясування усіх обставин події.

Нагадаємо, двоє людей потрапили під потяг "Івано-Франківськ – Київ" біля станції "Підзамче" у Львові. Жінка віком 30-35 років загинула до приїзду медиків.

Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП залізниця Новини Житомира
Джерело: 24 канал
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