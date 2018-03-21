На Филиппинах автобус сорвался в пропасть: много погибших и пострадавших
В результате ДТП с автобусом на филиппинском острове Миндоро погибли 19 человек и еще 25 пострадали.
Об этом сообщает агентство Xinhua.
Авария случилась в провинции Западный Миндоро. Автобус съехал с трассы и упал в овраг.
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Водитель транспортного средства погиб. Раненых госпитализировали в три местных больницы.
Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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