На Філіппінах автобус зірвався у прірву: багато загиблих і постраждалих
Внаслідок ДТП з автобусом на філіппінському острові Міндоро загинули 19 людей і ще 25 постраждали.
Про це повідомляє агентство Xinhua.
Аварія трапилася у провінції Західний Міндоро. Автобус з'їхав із траси та впав у яр.
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Водій транспортного засобу загинув. Поранених госпіталізували до трьох місцевих лікарень.
Фото з місця ДТП
Джерело: 24 Канал
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